وزير الصحة يتابع آخر استعدادات الوقاية من فيروس كورونا مع مديري المستشفيات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 فبراير 2020, 08:46 مساء
وزير الصحة أحميد بن عمر، يستعرض استعدادات الوقاية من فيروس كورونا, 2 فبراير 2020 (صحة الوفاق)

استعرض وزير الصحة بحكومة الوفاق الدكتور أحميد بن عمر، بمركز عمليات طوارئ صحة المجتمع، اليوم الأحد، مستجدات إجراءات الوقاية من فيروس كورونا مع مديري المستشفيات ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أيمن سيف النصر ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار.

وبحسب بيان لوزارة الصحة اليوم، فإن الاجتماع عقد بحضور الدكتور سالم أبوقصة، مدير مستشفى الاستقلال، والدكتور البهلول بن رمضان، مدير مستشفى طرابلس المركزي، و الدكتور نبيل العجيلي، مدير مستشفى طرابلس الجامعي الطبي والدكتور عمر الأحمر، منسق البرنامج الوطني للوائح الصحية، والدكتور محمد الفرجاني، مدير إدارة مكافحة الدرن والجذام والدكتور صلاح التريكي، مدير إدارة الصيدلة بالمركز الوطني، والدكتور محمد الفقيه، منسق برنامج الرصد والتقصي بالمركز، والدكتور محمد العريبي، مسؤول مركز عمليات طوارئ طب المجتمع، وصلاح البكوش مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية.

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واستعرض المركز الوطني لمكافحة الأمراض الترتيبات والإجراءات المتخذة للحد من خطر دخول فيروس كورونا إلى ليبيا، إذ استعرض «الأحمر» الوضع الوبائي العالمي والوضع الصحي لليبيا والإجراءات التي يجب أن يتم تكثيف العمل عليها للحفاظ على البلاد خالية من الفيروس.

وناقش الوزير خلال الاجتماع الخطوات والإجراءات الاحترازية في المنافذ البرية، والجوية، والبحرية للتقليل من خطر دخول فيروس كورونا الجديد للبلاد، وكيفية تطوير هذه الإجراءات وتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة.

كما ناقش الاجتماع استعدادات المصحات والمستشفيات داخل ليبيا للوقاية من المرض، وزيادة تعزيز برنامج الرصد والتقصي التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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