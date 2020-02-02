خارجية الوفاق: تنسيق «على أعلى مستوى» مع الجزائر لإجلاء الليبيين من ووهان الصينية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 فبراير 2020, 05:10 مساء
وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة. (أرشيفية: الإنترنت).

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، الأحد، إنها تنسق على أعلى المستويات مع الجزائر لإجلاء الطلاب المقيمين بمدينة ووهان الصينية عبر الطائرة التي أرسلتها الحكومة الجزائرية لإجلاء مواطنيها، مشيرة إلى أن أحد الطلاب الليبيين اختار طوعا عدم العودة وفضل البقاء في المدينة المنكوبة بفيروس «كورونا».

ونوهت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنه «سيتم ترحيل المواطنين الليبيين من الجزائر إلى ليبيا بترتيبات مع السفارة الليبية بالجزائر»، وأشارت إلى أن الليبيين الموجودين في ووهان الصينية هم ستة طلبة أحدهم ترافقه زوجته يدرسون في المدينة المنكوبة.

وأمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بنقل الطلبة الليبيين من مدينة ووهان الصينية على متن الطائرة الجزائرية، وفيما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية على موقعها الإلكتروني. وكان طلاب ليبيون في الصين ناشدوا السلطات الليبية عبر «بوابة الوسط» العمل على إجلائهم من مدينة ووهان بؤرة انتشار فيروس «كورونا» القاتل.

اقرأ أيضا: الرئيس الجزائري يأمر بنقل الطلبة الليبيين من مدينة ووهان الصينية

وأكد القنصل الليبي لدى بكين، فتحي الحافي، عدم تسجيل أية إصابة بفيروس «كورونا الجديد» بين أفراد الجالية الليبية في الصين، لافتًا لـ«بوابة الوسط» إلى أن ستة طلاب ليبيين يعيشون في مدينة ووهان التي تعد مركز انتشار الفيروس، جميعهم يتمتعون بصحة جيدة.

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات المؤكدة جراء فيروس «كورونا» إلى 304 أشخاص، بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 45 شخصًا إضافيًّا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة الصحة تعلن أول حالة وفاة لمصاب بفيروس «كورونا» خارج الصين
دولى
كورونا: 304 وفيات.. وقيود مشددة على التنقلات في «ونتشو» الصينية
دولى
الرئاسة الجزائرية تتهم إردوغان بتحريف حديث «تبون»
دولى
ليبيون عالقون في «ووهان» الصينية يناشدون عبر «بوابة الوسط» المسؤولين الليبيين ...
ليبيا
مفاوضات سد النهضة في واشنطن تخرج بثلاثة قرارات بين مصر والسودان وإثيوبيا
عربى
كارتر: «خطة ترامب» تقوض فرص السلام وتنتهك القانون الدولي
دولى
هل تحول النفط إلى ورقة مساومة في ملف الأزمة الليبية؟
ليبيا
حراك دبلوماسي لمنع صدام إقليمي على الأرض الليبية
ليبيا
جريدة الوسط: «برلين» يتعثر في طريق العودة إلى العملية السياسية
ليبيا
نص إحاطة غسان سلامة إلى مجلس الأمن حول تطورات الوضع في ليبيا
ليبيا
دي مايو: لن نرسل «قط» جيشا لقتال أحد طرفي النزاع الليبي
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يكشفون علاقة التوتر بالشيب