«مالية الوفاق»: 1.58 مليار دينار حصيلة الضرائب في 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 فبراير 2020, 03:42 مساء
وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري. (أرشيفية:الإنترنت)

أعلن وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري ارتفاع حصيلة عائدات الضرائب العام الماضي إلى 1.582 مليار دينار.

وقال بومطاري، في بيان أصدره اليوم الأحد، إن «المصلحة تمكنت من استرجاع أنفاسها والبدء في تصاعد معدلات التحصيل الضريبي»، وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ومع ذلك، وبمقارنة الرسم البياني المرفق مع بيان الوزير يتضح أن حصيلة الضرائب حققت زيادة لكن بنسبة أقل مقارنة بالعام 2018 بدلا من العام 2012 ، الذي اتخذه الوزير سنة أساس، لتصبح زيادة الحصيلة بنسبة 86%، أيضا تتباين أرقام الوزير مع الأرقام المعلنة من المصرف المركزي في بيان الإيراد والإنفاق للعام 2019، إذ تقل حصيلة الضرائب البالغة 946 مليون دينار بقيمة 634 مليونا عن الأرقام المعلنة من قبل الوزير.

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