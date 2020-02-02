«رأس اجدير» و«امساعد» يتأهبان لـ«كورونا» بالحجر الصحي

منفذا راس إجدير وامساعد. (أرشيفية: الإنترنت)

بدأ منفذا رأس اجدير البري على الحدود مع تونس، وامساعد على الحدود مع مصر إجراءات احترازية للكشف على المسافرين العائدين إلى ليبيا؛ تحسبًا لانتقال عدوى فيروس «كورونا المستجد».

وأشار مدير معبر رأس اجدير العميد محمد جرافة في تصريحات هاتفية إلى «بوابة الوسط»، الأحد، إلى وجود حجر صحي بالمعبر؛لإجراء الكشف المبدئي للمسافرين العائدين الى ليبيا والزائرين لها عبر المعبر.

ونوه إلى أن المعبر يعمل بشكل مكثف في الفترة الأخيرة، خاصة بعد إغلاق مطار معيتيقة المتكرر، حيث يعد المعبرالمنفذ الوحيد بالمنطقة الغربية للمسافرين للخارج. ويمر من المنفذ يوميًّا أكثر من 2000 سيارة ذهابًا و1000 سيارة إيابًا، وتزداد حركة السير يومي السبت الأحد، وفق جرافة.

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بدوره، قال مدير منفذ امساعد البري، العقيد عبد الباسط العريبي، إنه من المقرر البدء غدًا الإثنين في تطبيق إجراءات الحجر الصحي بالتعاون مع مستشفى امساعد .

وأوضح العريبي في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط»، أن المنفذ لم يسجل أية حالة إصابة بفيروس «كورونا» حتى الآن، مؤكدًا أن الحركة تمضي على نحو طبيعي، خصوصًا أن أغلب السيارات التي تمر من المعبر شاحنات كبيرة. ولفت إلى أن «حركة المسافرين بالمعبر تمضي على نحو اعتيادي، ولم يسجل أي تغير في الآونة الأخيرة».

وفي تصريح سابق إلى «بوابة الوسط»، أكد القنصل الليبي لدى بكين، فتحي الحافي، عدم تسجيل أية إصابة بفيروس «كورونا» الجديد بين أفراد الجالية الليبية في الصين، لافتًا إلى أن ستة طلاب ليبيين يعيشون في مدينة ووهان التي تعد مركز انتشار الفيروس، جميعهم يتمتعون بصحة جيدة.

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات المؤكدة جراء فيروس «كورونا» إلى 304 أشخاص، بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 45 شخصًا إضافيًّا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.