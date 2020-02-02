مكتب رقابي: مستشفى القرضة غير صالح للاستخدام البشري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 فبراير 2020, 02:47 مساء
أدوية بمخزن المستشفى منتهية الصلاحية. (صفحة مكتب الرقابة على الأغذية والدواء على فيسبوك)

قال مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية بوادي الشاطئ، إن مستشفى القرضة القروي في وضع متردٍ وغير صالح للاستخدام البشري، ووصفه بأنه «مرتع للميكروبات والأمراض والأوساخ، وخالٍ من جميع أشكال التعقيم والتطهير».

وأظهرت جولة تفتيشية لفريق من المكتب على المستشفيات العامة ببلدية القرضة الشاطئ، أن مستشفى القرضة القروي لم تجرَ له أية عملية نظافة منذ شهر على الأقل، بل إن الأدوية المخزنة ومرشحات الدم التي تستخدَم في عملية الغسيل كانت جميعها منتهية الصلاحية.

وفيما يلي نص بيان المركز، كما جاء على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

النظافة
«لقد كانت جولة مروعة، كان الجميع يضرب كفًّا بكف ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بل إن هناك مَن أصابه الغثيان من قذارة المكان.
ـ كانت صدمة حقيقية عندما وجدنا المستشفى على هذا الوضع المتردي من القذارة، وقد تم تلخيص المشهد عن نظافة المكان في ثلاث نقاط:
1 - لا وجود لطاقم نظافة في المستشفى، بل إن المنظر يوحي بأن المستشفى لم يتم تنظيفه من أشهر على الأقل.
2 - دورات المياه غير مطابقة للمواصفات التي يجب توفرها في المستشفى، بل إنها غير صالحة حتى للاستخدام البشري.
3 ـ المستشفى مرتع للميكروبات والأمراض والأوساخ وخالٍ من جميع أشكال التعقيم والتطهير».

الأدوية والمعدات الطبية
ـ «دون مبالغة، كانت كل الأدوية في المكان منتهية الصلاحية وتخزين الأدوية والمعدات لم يكن مطابقًا لأي معايير حقيقية، حيث إن ثلاجات الأدوية لا تعمل.
ـ وبالنسبة لجهاز غسيل الكلى، على سبيل المثال لا الحصر، فالجهاز جديد ولم يتم استخدامه أبدًا، ولكن مرشحات الدم التي تستخدَم في عملية الغسيل كانت منتهية الصلاحية».

الطاقم الطبي والعاملون بالمستشفى
ـ «لم يكن هناك طاقم طبي ولا طاقم نظافة ولا طاقم تمريض، كانت هناك ممرضة واحدة تتجول في المستشفى الذي تفوح منه رائحة الموت أكثر من رائحة الشفاء».

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