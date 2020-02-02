كافاليري: استئناف عمل بعثة مفوضية اللاجئين في ليبيا خلال الفترة المقبلة

وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق خلال استقباله رئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا 2 فبراير. (وزارة الداخلية)

قال رئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا جون بول كافاليري إن «توقف عمل البعثة ما هو إلا لفترة موقتة حتى تتمكن من إتخاذ بعض الإجراءات الخاصة بها واستئناف عملها خلال الفترة المقبلة».

جاء ذلك خلال اجتماع مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق محمد الشيباني صباح الأحد، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وحسب الوزارة، ناقش الاجتماع الذي عُـقد بإدارة العلاقات والتعاون الدولي بطرابلس عددًا من القضايا التي تهم المهاجرين غير الشرعيين.

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والخميس الماضي، أعلنت المفوضية تعليق عملها في مركز التجمع في طرابلس؛ خوفًا على سلامة موظفيها وشركائها؛ بسبب تفاقم الصراع في العاصمة. وأشارت إلى أنها لم تملك أي خيار سوى تعليق العمل، بعد اقتراب مواقع الاشتباكات من مقراتها.

وفي وقت سابق اليوم بثت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسجيلًا مصورًا حول مراكز الاحتجاز في ليبيا، فيما دعا السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتش، اليوم الأحد، إلى «ضرورة الامتناع عن أي شكل من أشكال الأنشطة العسكرية بالقرب من مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين».