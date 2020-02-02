انخفاض الدولار وصعود الإسترليني في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 فبراير 2020, 01:57 مساء

انخفض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية الأحد.

وتراجعت العملة الأميركية بفارق 0.0056 دينار، مسجلة 1.3982 دينار مقابل 1.4038 دينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وصعد الجنيه الإسترليني إلى 0.0195 دينار، مسجلا 1.8465 دينار، مقابل1.827 دينار الخميس، كما ارتفع اليورو إلى 1.5511 دينار، مقابل 1.5458 دينار بفارق 0.0053 دينار.

وفي دول الجوار ارتفع الدينار التونسي بفارق 0.0004 مسجلا 0.497 دينار، مقابل 0.4966 دينار الخميس، في حين حافظ الدينار الجزائري على مستوى0.117 دينار.
أما عن العملات الخليجية، فتراجع الريال السعودي بفارق 0.0014 دينار، مسجلا 0.3727 دينار، مقابل 0.3741 دينار الخميس، كما هبط الدرهم الإماراتي بفارق 0.0015 دينار مسجلا 0.3807 دينار اليوم مقارنة بـ0.3822 دينار الخميس.

وعلى صعيد العملات الآسيوية تراجع الإيوان الصيني بواقع 0.0007 دينار، مسجلا 0.2023 دينار، مقابل 0.203 دينار الخميس، في حين استقر الين الياباني عند 1.29 دينار ليبي. وتراجعت الليرة التركية بفارق 0.0014 مسجلة 0.2337 دينار، مقارنة بـ0.2351 دينار الخميس.

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