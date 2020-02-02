تعليم الوفاق: إطلاق «ماجستير تقني» بمعايير عالمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 فبراير 2020, 09:44 صباحا
وكيل وزارة التعليم الدكتور محمد أبوبكر خلال لقاء مع مسؤولين في مقر المركز المهني المتقدم لتقنيات اللحام بتاجوراء. (وزارة التعليم)

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق خططا لإطلاق البرنامج الوطني للدراسات العليا بالداخل لمنح درجة الإجازة العليا (الماجستير التقني)، مشيرة إلى أن هذه الدرجة العلمية «تتوافق مع معايير الجودة العالمية».

وقال وكيل وزارة التعليم لشؤون الهيئات والمراكز، الدكتور محمد أبوبكر، إن المراحل الأولى للبرنامج تشمل التخصصات الهندسية للإنتاج، والقوى الميكانيكية، وتقنيات اللحام والإدارة الصناعية، وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

والتقى أبوبكر الأسبوع الماضي كلا من عضو لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني الدكتور يوسف عريبي، وعددا من عمداء الكليات التقنية ومديري المراكز البحثية، وذلك في مقر المركز المهني المتقدم لتقنيات اللحام بتاجوراء.

واستعرض اللقاء البرامج الدراسية المتكاملة واللائحة التنظيمية والمقررات الدراسية، في إطار خطة وزارة التعليم لإطلاق البرنامج الوطني للدراسات العليا بالداخل.

وتبلغ نسبة خريجي التعليم الفني نحو 17% من مخرجات التعليم الأساسي، وفق الوكيل الذي أشار إلى خطط لرفعها تدريجيا لتصل إلى مستوى يزيد على 60%.

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وأوضح وكيل وزارة التعليم لشؤون الهيئات والمراكز أن فرق عمل متخصصة تألفت من خبراء ومستشارين وأساتذة ومهنيين تعمل منذ أكثر من عام كامل لوضع التصور المناسب لهذا المشروع، والذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا.

وبيّن أن وزارة التعليم تستعد لإطلاق سلسلة من البرامج والمشروعات الجديدة خلال هذا العام ستساهم في تطوير العملية التعليمية في بلادنا.

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