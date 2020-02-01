ورشة حول كيفية التعامل مع الأطفال مرضى السكري في «باب درنة للأمومة»

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 01 فبراير 2020, 10:39 مساء
ورشة عمل عن كيفية التعامل مع الأطفال مرضى السكري بمركز باب درنة للأمومة والطفولة والطوارئ, 1 فبراير 2020 (الإنترنت)

نظم صباح اليوم السبت، مركز باب درنة للأمومة والطفولة والطوارئ، ورشة عمل بعنوان كيفية التعامل مع الأطفال مرضى السكري.

وقال مدير عام المركز عدنان أمحيقن إلى «بوابة الوسط»، إن الورشة تم تنظيمها بالتعاون مع مركز تنمية الموارد البشرية تحت إشراف رئيس قسم طب الأطفال بجامعة طبرق الدكتورة نسرين جمال الفريخ.

وأضاف أمحيقن، أن ورشة العمل استهدفت الأطقم الطبية والطبية المساعدة بمركز باب درنة ومركز السكري، وركزت على التعريف بمرض السكري وأنواعه وأعراضه وكيفيه تشخيص المرض وأعراض الهبوط والارتفاع وكيفية حقن الأنسولين والتعريف بأنواعها.

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