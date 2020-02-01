حفتر يؤكد مشاركة «الجيش الوطني الليبي» في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 فبراير 2020, 09:48 مساء
المُشير خليفة حفتر مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة, 1 فبراير 2020 (البعثة الأممية)

أكد قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، مشاركة «الجيش الوطني الليبي» في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) المزمع عقدها قريبا في جنيف، وفق بيان للبعثة الأممية في ليبيا.

وبحسب بيان للبعثة الأممية في ليبيا اليوم، التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، مع المشير حفتر اليوم في الرجمة، إذ وتطرق اللقاء أيضاً الى المسارين السياسي والاقتصادي.

وبحسب تصريحات سابقة قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا سمى خلال مشاركته في المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين اللجنة العسكرية «5+5» التي تأتي ضمن حزمة المسار الأمني للحوار الليبي، وتتشكل برعاية الأمم المتحدة من 10 عسكريين وأمنيين من طرفي النزاع في ليبيا.

سلامة: مغادرة كل المقاتلين غير الليبيين «بأسرع وقت» أهم أهداف اللجنة العسكرية

وقال سلامة، في تصريحات سابقة إن اللجنة العسكرية ضمن المسارات الثلاثة لحل الأزمة الليبية، سيكون على رأس أهدافها «مغادرة كل المقاتلين غير الليبيين للأراضي الليبية في أسرع وقت».

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