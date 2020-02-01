الشماخي يؤكد حق دولة فلسطين وعاصمتها القدس في السيادة على أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 فبراير 2020, 09:35 مساء
مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية صالح الشماخي. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مندوب ليبيا المكلف لدى جامعة الدول العربية، صالح الشماخي، دعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية، في مسيرته نحو استرداد وطنه والحفاظ على هويته العربية والإسلامية وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشدد الشماخي خلال كلمته خلال الجلسة غير العادية لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بمقر الجامعة بالقاهرة، اليوم السبت، على حق دولة فلسطين وعاصمتها القدس في السيادة أراضيها.

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وأكدت الجامعة العربية في ختام الجلسة رفضها خطة الرئيس دونالد ترامب لحل النزاع في الشرق الأوسط المعروفة بـ«صفقة القرن» التي أعلنها الثلاثاء الماضي، وشددت على أن مبادرة السلام العربية بنصها الذي أُقرَّ العام 2002 هي الحد الأدنى المقبول عربيًّا لتحقيق السلام.

وتمنح خطة ترامب السيادة الإسرائيلية على معظم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، مع الإشارة إلى أن القدس «عاصمة لا تقسم» لإسرائيل، في مقابل السماح بدولة فلسطينية مع عاصمة على مشارف القدس، لكن تقول إن على القيادة الفلسطينية أن تعترف بإسرائيل دولة لليهود وأن توافق على دولة منزوعة من السلاح، حسب وكالة «فرانس برس».

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