وزير خارجية «الموقتة»: اتفاق الصخيرات «فشل واختطف»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 فبراير 2020, 07:36 مساء
عبدالهادي الحويج، مع وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، برازافيل, 1 فبراير 2020 (خارجية الموقتة)

قال وزير الخارجية بالحكومة الموقتة، عبدالهادي الحويج، إن اتفاق الصخيرات «فشل واُختُطف»، من حكومة الوفاق، مضيفًا أن الاتفاق لم يُضمَّن في الإعلان الدستوري، كما أن حكومة الوفاق لم تمنح الثقة مرتين، وفقًا لما نص عليه اتفاق الصخيرات.

وبحسب بيان لخارجية الموقتة اليوم، التقى الحويج مع وزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة، في إطار الاجتماع الثامن للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، المنعقد في العاصمة الكونغولية، برازافيل.

وأكد بوريطة أن المغرب ليس لها أي أطماع في ليبيا، مشددًا على أن «ما يهمنا هو رفع المعاناة عن الليبيين»، وأن بلاده تقف «ضد التدخل الأجنبي في ليبيا».

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