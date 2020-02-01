تدابير وإجراءات وقائية في مطار بنينا لمواجهة فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | السبت 01 فبراير 2020, 04:58 مساء
تدابير وإجراءات وقائية في مطار بنينا لمواجهة فيروس «كورونا», 1 فبراير 2020 (بوابة الوسط)

أكد مدير أمن مطار بنينا الدولي جلال هويدي، أنه لم يتم تسجيل أي حالة مصابة فيروس كورونا حتى الآن، منوها باتخاذ عدة تدابير وإجراءات وقائية تحسبا لانتقال العدوى عبر الرحلات الجوية، مضيفا أن تلك الإجراءات لم تؤثر في سرعة إنهاء إجراءات المسافرين.

وأوضح هويدي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن إدارة المطار اتخذت سلسلة إجراءات وقائية بمجرد وصول معلومات حول وجود حالات مصابة بالفيروس في بعض الدول العربية.

وأضاف «تواصلنا مع مدير عام المطار عبد الله الشافعي، وتم تشكيل لجنة تضم مركز الخدمات الصحية والمركز الوطني للوقاية من الأمراض وجهاز الاسعاف والاستجابة وإدارتي المطار والأمن».

وقال هويدي إن اللجنة جهزت مركزا للحجر الصحي، لإجراء الفحص الطبي الوقائي من فيروس «كورونا» لجميع الأشخاص القادمين إلى بنغازي، مشيرا إلى استخدام «جهاز المساح الضوئي الحراري لتسهيل قياس درجة حرارة المسافرين».

مدير أمن مطار بنينا الدولي جلال هويدي, (أرشيفية : الإنترنت)
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