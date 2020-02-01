حفتر يستقبل غسان سلامة في مقر القيادة العامة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 فبراير 2020, 04:32 مساء
المُشير خليفة حفتر مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة, 1 فبراير 2020 (وال)

التقى القائد العام لقوات القيادة العامة المُشير خليفة حفتر؛ مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، والوفد المرافق لها في مقرّ القيادة العامة بالرجمة، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

نص إحاطة غسان سلامة إلى مجلس الأمن حول تطورات الوضع في ليبيا

وقال المبعوث الأممي، خلال إحاطته رقم «17» إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الوضع في ليبيا، إنه سيجتمع مع القائد العام للجيش خليفة حفتر، للدفع قدما في سبيل انطلاق محادثات جنيف الخاصة بالمسار السياسي للحوار الليبي.

وأشار سلامة، إلى أنه وجه الدعوة إلى اجتماع اقتصادي ثان حول ليبيا، والذي سينعقد بالعاصمة المصرية القاهرة في التاسع من فبراير الجاري.

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