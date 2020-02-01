مركز الرقابة على الأدوية يحذر من تناول البصل المحتوى على بقع تعفن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 فبراير 2020, 03:01 مساء
مركز الرقابة على الأغذية يؤكد خطورة تناول البصل المحتوي على بقع تعفن.

حذر مركز الرقابة على الأدوية والأغذية من تناول البصل المتعفن أو طبخه إذا كان يحتوى حتى على بقعة تعفن صغيرة، مشيرا إلى تسببه في تطور مرض السرطان.

ونقل المركز تحذيره عن علماء المركز الطبي «Health Line» في الولايات المتحدة، الذي أكد أن تعفن جزء من البصلة هو إشارة إلى وجود مركب الأفلاتوكسين aflatoxin، الذي في ظروف معينة يترسب على النباتات الورقية، وهذا المركب يظهر على السطح الخارجي للبصل أو تحته على شكل بقعة سوداء، حسبما ذكرت صفحة المركز على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

ولفت إلى أن هناك أسبابا تزيد من خطر ترسب الأفلاتوكسين، منها الرطوبة العالية، وحرارة التخزين غير الصحيحة، وتأثير الحشرات، والتماس مع الماء الملوث، حيث يسبب دخول هذا المركب إلى الجسم مرض سرطان الكبد القاتل، وفق الباحثين.

كما ينوه الباحثون بأن التسمم بمركب الأفلاتوكسين قد يؤدي إلى الموت، مشددين على ضرورة استخدام البصل الجيد الخالي من هذه البقع والعفونة تماما، وعدم استخدام البصل المتعفن نهائيا حتى بعد رمي المنطقة المتعفنة.

وأكد الباحثون أن البصل السليم يحتوي على نسبة عالية من فيتامين С، ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية، التي تكافح البكتيريا المرضية والفيروسات. وأن مكونات البصل تساعد في تمييع الدم وتخفض مستوى الكوليسترول فيه، وتزيل الترسبات على الأسنان وتخفض من خطر تصلب الشرايين والجلطة الدماغية والنوبات القلبية، علاوة على هذا يفيد تناول البصل عند الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بما فيها السل والتهاب القصبات والشعب الهوائية والالتهاب الرئوي.

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