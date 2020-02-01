السوق الموازية: تراجع الدولار أمام الدينار وارتفاع اليورو والاسترليني

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 فبراير 2020, 01:07 مساء

تراجعت العملة الأميركية في أولى تعاملات الأسبوع  أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، في حين ارتفعت العملتان الأوروبية والأميركية مقارنة بما سجلته أول من أمس الخميس.

فقد نزل الدولار إلى 4.355 دينار اليوم السبت مقابل 4.375 دينار نهاية الأسبوع الماضي، في حين زاد اليورو إلى 4.78 دينار مقابل 4.76 دينار خلال الفترة نفسها.

كذلك ارتفع الجنيه الاسترليني إلى 5.65 دينار مقابل 5.58 دينار بفارق سبعة قروش، تأثرا بإعلان بدء تنفيذ «البريكست» رسميا أمس الجمعة.

بينما حققت العملتان التركية والتونسية مكاسب مع مطلع الأسبوع، إذ زادت الليرة إلى 0.73 دينار مقابل 0.72 دينار، والدينار التونسي إلى 1.55 دينار مقابل 1.53 دينار.
 

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