الحويج يدعو موريتانيا إلى افتتاح قنصلية لها في بنغازي

الحويج في لقائه مع الرئيس الموريتاني. (الإنترنت).

دعا وزير الخارجية بالحكومة الموقتة عبدالهادي الحويج، الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، إلى افتتاح قنصلية لبلاده في مدينة بنغازي، «لوجود عدد كبير من الجالية الموريتانية في مدن الجنوب والشرق الليبي».

والتقى الحويج الرئيس الموريتاني على هامش أعمال الاجتماع الثامن للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، المنعقد في العاصمة الكونغولية برازافيل، الذي انطلق الخميس الماضي، حسبما ذكرت صفحة وزارة الخارجية بالحكومة الموقتة على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

وأطلع الحويج الرئيس ولد الغزواني على «تشخيص الأزمة الليبية والدور المهم الذي يجب أن تقوم به دول المغرب العربي وموريتانيا على وجه الخصوص للمساهمة في حل الأزمة الليبية».