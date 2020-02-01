رئيس العمليات الخاصة بـ«داخلية الوفاق» يقوم بجولة في طرابلس

جانب من جولة رئيس قوة العمليات الخاصة بداخلية الوفاق في طرابلس، 31 يناير 2020 (الإنترنت).

قام رئيس قوة العمليات الخاصة بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق العميد وجدي الشريف بجولة تفقدية على الدوريات والتمركزات الأمنية وعدد من المقار الأمنية داخل العاصمة طرابلس، رفقة عدد من الضباط بالقوة مساء أمس الجمعة.

واطلع رئيس القوة على سير العمل الأمني بالدوريات الأمنية، وأكد ضرورة «الضبط والربط أثناء تأدية العمل والمهام المكلف بها رجال الشرطة والأمن ورفع أقصي درجات اليقظة والانتباه».

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كما دعا الشريف إلى «التعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى لإنجاح سير العمل الأمني»، حسبما ذكر بيان لـ«داخلية الوفاق»، اليوم السبت.