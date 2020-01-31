«مكافحة الظواهر السلبية» يغلق قصاب «الوادي» بمنطقة قاريونس في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 يناير 2020, 10:30 مساء
إغلاق قصاب «الوادي» ببنغازي، 31 يناير 2020, (جهاز مُكافحة الظواهر السلبية والهدامة)

أغلق عناصر جهاز مُكافحة الظواهر السلبية والهدامة، قصاب «الوادي» بمنطقة قاريونس ببنغازي، بعد التفتيش وحصر المخالفات بها.

وبحسب بيان للجهاز اليوم، تضمنت المخالفات، احتواء القصاب على لحوم فاسدة وغير صالحة للأكل، مما أدى إلى تعرض اللحوم للحشرات الناقلة للأمراض، كما شملت المخالفات فرم اللحوم غير الصالحة وتغليفها وبيعها للزبائن وانعدام المعايير الصحية الواجب توفرها، ووجود روائح كريهة تعم المكان.

وأوضح البيان أنه تم إغلاق القصاب وضبط العاملين وإحالتهم لجهات الاختصاص، محذرا كافة محال بيع اللحوم والدواجن بالمدينة، من عرض اللحوم خارج المحلات، عليهم «إعدام اللحوم الفاسدة والالتزام بالمعايير الصحية، ومن يخالف أو يقصر سيعرض نفسه للمساءلة بأشد العقوبات والقوانين المعمول بها»، وفق البيان.

كما طالب المواطنين بأخذ الحيطة والحذر أثناء شراء اللحوم، تفادياً لخطورة فسادها وبيعها لكم.

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