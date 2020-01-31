عقيلة صالح يلتقي عميد ومشايخ وأعيان بلدية القبة ومدراء القطاعات

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الجمعة 31 يناير 2020, 09:28 مساء
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، (أرشيفية: رويترز)

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، عميد بلدية القبة ومراقبي ومدراء القطاعات والشركات الخدمية وعدد من المشايخ والأعيان بالبلدية.

وبحسب المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي، فإن اللقاء الذي عقد في القبة، بحث ما قامت به القطاعات الخدمية من إنجازات، والصعوبات والعراقيل التي تواجهها ومتطلبات المواطن في البلدية.

وأوضح المريمي، أن مرقبي قطاعات التعليم والصحة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية والمواصلات والنقل والاعلام والكهرباء والمياه تحدثوا عما تم إنجازه والاحتياجات التي يحتاجونها والصعوبات والعراقيل التي يواجهونها.

فيما شدد صالح، على أنه سيحيل هذه المتطلبات إلى رئاسة الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات المختصة، كما تم التطرق إلى ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية لرفع مستوى الأداء الامني في البلدية.

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