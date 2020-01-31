المركز الوطني لمكافحة الأمراض يحيي اليوم العالمي لمكافحة الجذام

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 يناير 2020, 08:06 مساء
مرض الجذام, (أرشيفية : الإنترنت)

أحي المركز الوطني لمكافحة الأمراض, اليوم العالمـي لمكافحة الجذام، برعاية مستشفى بئر الأسطى ميلاد التخصصي للأمراض الجلدية، تحت شعار «ليبيا خالية من الجذام».

وبحسب مديرة البرنامج الوطني لمكافحة مرض الجذام، ورئيسة اللجنة العلمية لمكافحة المرض بالمركز الوطني الدكتورة سلوى المسماري، فإن إحياء هذا اليوم يأتي للتذكير بالمرض وكيفية انتقاله وطرق الوقاية منه، مؤكدة أن ليبيا لم تسجل سوى حالتين للمرض العام الماضي, موضحة أن هذه الإحصائية تضع ليبيا من ضمن الدول الخالية من المرض بحسب التعريف المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية.

وأضافت المسماري في بيان للمركز اليوم، أن البرنامج الوطني لمكافحة مرض الجذام مازال قائما للحفاظ على البلاد خالية من المرض.

وشهدت فاعليات اليوم، حضورا مكثفا لأطباء الجلدية بمستشفى بئر أسطى ميلاد والمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

استئصال المرض من ليبيا نهائيا
من جانبه قال مدير إدارة مكافحة الدرن والجذام بالمركز الدكتور محمد الفرجاني، إن إدارته وضمن خطتها المستقبلية تسعى لاستئصال مرض الجذام نهائيا من ليبيا.

وأكد الفرجاني، أن البرنامج الوطني لمكافحة الجذام التابع لإدارته، مازال قائما من خلال استمراريه في تفعيل فرق الرصد والتقصي للكشف عن أي حالات جديدة, ومتابعة وتوفير العلاج للحالات التي تم كشفها السنوات الماضية.

ولفت الفرجاني إلى أن ليبيا سجلت عام 2019 حالتي جذام فقط, و5 حالات في السنوات السابقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كارتر: «خطة ترامب» تقوض فرص السلام وتنتهك القانون الدولي
دولى
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
مندوبة أميركا: آن الأوان لكل من خرق حظر السلاح في ليبيا أن يواجه عواقب حقيقية
ليبيا
11 يوما بعد «برلين»: تلاسن فرنسي - تركي.. وسؤال عن مصير مخرجاته
ليبيا
في العدد 219 من جريدة «الوسط»: تفاصيل «مجزرة» مجمع الضمان.. واستعدادات مواجهة ...
ليبيا
دراسة: ظهور أعراض المصابين بكورونا يحتاج إلى 5 أيام
طب وصحة
إصابات «كورونا» تتخطى «سارس».. هل يعلن العالم الطوارئ؟
دولى
الهند تحذر من إلحاق الهزيمة بباكستان في غضون 10 أيام
دولى
ترامب يعتبر استحضار بولتون «النموذج الليبي» خطأ تسبب بطرده
ليبيا
إعجاب دولي وعربي بالملاكمة الليبية بعد انقطاع 30 عاما
رياضة محلية
البيت الأبيض ينشر خارطة للحدود المقترحة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية
دولى
السنكي يصطحب «ملكٌ ورجال» إلى معرض القاهرة للكتاب
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: أنواع تبييض الأسنان