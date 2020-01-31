«أطباء بلا حدود» تدعو إيطاليا لعدم تجديد اتفاقية الهجرة مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 يناير 2020, 06:55 مساء
طبيبة تعمل بمنظمة أطباء بلاد حدود خلال تقديمها خدمة صحية لمهاجر أفريقي وطفلته. (أرشيفية: الإنترنت)

وصفت منظمة «أطباء بلا حدود» اتفاقية الهجرة بين إيطاليا وليبيا بأنها «مخجلة»، داعية روما إلى عدم تجديدها؛ لمساهمتها في «استمرار تعرض المهاجرين واللاجئين للعنف، والاستغلال والاعتقال التعسفي».

وقالت المنظمة إن تجاهل عواقب الاتفاقية الموقعة بين البلدين منذ ثلاث سنوات «غير إنساني» لأنها تسمح بـ« حبس الأبرياء والضعفاء في بلد في حالة حرب، حيث يجبرون على عيش مواقف خطيرة ومهددة، أو يتعرضون لنظام اعتقال تعسفي لا يرحم»، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

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وأشار مسؤول قسم الشؤون الإنسانية في المنظمة ماركو بيرتوتو إلى أن «معظم المهاجرين الذين يتمكنون من الفرار، يتم اعتراضهم بشكل منهجي في عرض البحر وإعادتهم مرة أخرى الى مراكز الاحتجاز أو لدوائر الاستغلال والعنف غير القانونية».

وأضاف: «في الوقت الذي يدفع فيه أضعف الناس الثمن الأعلى، فإن شبكات المتاجرين بالبشر في البر والبحر، توسع حلقة أعمالها المربحة»، وأوضح أنه نظرًا لـ«استحالة» التفاوض بشأن إجراء تحسين كبير لهذه الاتفاقية مع السلطات الليبية، فإن المنظمة تري ضرورة المضي قدمًا على طريق «إلغاءها الفوري».

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، أكد في نوفمبر الماضي دعم أغلبية الحكومة الإيطالية للاتفاق الموقع مع حكومة الوفاق بشأن الهجرة، واصفًا إياه بـ«الحاجز الذي لا يمكن الاستغناء عنه ضد ظاهرة الاتجار بالبشر».

وتزامنت تصريحات رئيس الدبلوماسية الإيطالية مع إحصاءات كشفتها وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي، مفادها إن تدفقات الهجرة غير الشرعية القادمة من ليبيا، تراجعت بأكثر من 97% في العام 2019 مقارنة بالعام 2017 وهو عام توقيع الاتفاقية.

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