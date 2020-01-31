تركيب محولي كهرباء بمحطة «شارع النصر» في طرابلس

أحد عمال الشركة خلال صيانته لمحول كهرباء بأكاديمية «الخلة» في طرابلس، 30 يناير 2020. (الشركة العامة للكهرباء).

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، عن تركيب محولي كهرباء داخل محطة «شارع النصر» بالعاصمة طرابلس.

وأوضحت الشركة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن قسم النقل بدائرة «النقل الثقيل» بإدارة «تشغيل وصيانة وسائل النقل» بالإدارة العامة للخدمات استغل قلة حركة المرور وسط العاصمة، وأنتهي من تركيب محولي كهرباء داخل محطة «شارع النصر».

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وقالت الشركة إن أعمال التركيب الناجحة لمحولي الكهرباء قدرة «11/30 ك.ف» جاء نتيجة لتعاون مثمر بين قسم النقل بدائرة النقل الثقيل بإدارة تشغيل وصيانة وسائل النقل بالإدارة العامة للخدمات، وشركة الإنشاءات الكهربائية.

وكانت الشركة أعلنت أمس الخميس عن عودة التيار الكهربائي إلى محطة الساحلي «3» بالعاصمة طرابلس، بعد الانتهاء من صيانة صندوق توزيع تعطل نتيجة سقوطه في إحدى الحفريات.