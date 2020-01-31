بوريل: مناقشات أوروبية حول «آلية» مراقبة توريد الأسلحة لليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 يناير 2020, 04:08 مساء
الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، في مدريد، 16 ديسمبر 2019 (فرانس برس).

كشف الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم الجمعة، عن مناقشات تجري أوروبيًا حول إمكانية إعادة إحياء عملية «صوفيا» أو إنشاء عملية مماثلة لمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن بوريل قوله إن العملية المزمع تفعيلها ستكون من ضمن مهامها الرئيسية «مراقبة خروقات القرار الدولي» بشأن منع توريد الأسلحة إلى ليبيا، وتأتي تلك التصريحات بعد يوم واحد من تشديد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خلال إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن أمس الخميس، على «تلقى طرفي النزاع في ليبيا تعزيزات عسكرية».

اقرأ أيضا «دويتشه فيله»: خلاف أوروبي حول إحياء مهمة «صوفيا» لمراقبة توريد السلاح لليبيا

وقال سلامة في إحاطته التي قدمها عبر الدائرة المغلقة من العاصمة الكونغولية برازافيل حيث شارك في أعمال القمة الثامنة للجنة الاتحاد الأفريقي حول ليبيا، إن الوضع في ليبيا «ينذر بصراع أوسع يحدق بالمنطقة، ويشكل انتهاكًا صارخًا لحظر التسليح والتعهدات» التي أقرها مؤتمر برلين.

وكان موقع هيئة الإذاعة الألمانية «دويتشه فيله»، قد كشف في 25 يناير الجاري عن خلاف أوروبي حول خطط إحياء مهمة «صوفيا»، لافتًا إلى معارضة بعض دول الاتحاد إحياء المهمة الأوروبية، بينها النمسا وإيطاليا، كما عبرت اليونان والمجر عن قلقهما من إحياء المهمة.

وأُطلقت عملية «صوفيا» في 22 يونيو العام 2015؛ بهدف تعطيل شبكات تهريب المهاجرين في جنوب البحر المتوسط، وتعقب المهربين، إلى جانب مراقبة وجمع معلومات حول هذا النوع من الأنشطة غير القانونية في البحر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كارتر: «خطة ترامب» تقوض فرص السلام وتنتهك القانون الدولي
دولى
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
مندوبة أميركا: آن الأوان لكل من خرق حظر السلاح في ليبيا أن يواجه عواقب حقيقية
ليبيا
11 يوما بعد «برلين»: تلاسن فرنسي - تركي.. وسؤال عن مصير مخرجاته
ليبيا
في العدد 219 من جريدة «الوسط»: تفاصيل «مجزرة» مجمع الضمان.. واستعدادات مواجهة ...
ليبيا
دراسة: ظهور أعراض المصابين بكورونا يحتاج إلى 5 أيام
طب وصحة
إصابات «كورونا» تتخطى «سارس».. هل يعلن العالم الطوارئ؟
دولى
الهند تحذر من إلحاق الهزيمة بباكستان في غضون 10 أيام
دولى
ترامب يعتبر استحضار بولتون «النموذج الليبي» خطأ تسبب بطرده
ليبيا
إعجاب دولي وعربي بالملاكمة الليبية بعد انقطاع 30 عاما
رياضة محلية
البيت الأبيض ينشر خارطة للحدود المقترحة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية
دولى
السنكي يصطحب «ملكٌ ورجال» إلى معرض القاهرة للكتاب
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: أنواع تبييض الأسنان