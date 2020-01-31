سرت تستقبل 7 شاحنات محملة بـ350 ألف لتر وقود

محطة وقود في سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

وصلت قافلة تضم سبع شاحنات محملة بمختلف أنواع الوقود إلى محطات توزيع الوقود المنتشرة في سرت وضواحيها.

وقال مصدر لجنة الأزمة في البلدية، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن تلك القافلة القادمة من مستودعات المنطقة الشرقية ستسهم في القضاء على أزمة شح الوقود بالمدينة، مشيرا إلى أن سعة كل شاحنة 50 ألف لتر وقود «بنزين»، وأن الوقود متوافر في كل المحطات حاليا.

وباشرت محطات الوقود فى البيع في انتظام وسط طوابير من السيارات، وفي ظل إشراف أفراد من الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية في الحكومة الموقتة، المكلفين بالعمل في سرت.