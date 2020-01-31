«تسييري بنغازي» يستعرض الفرص الاستثمارية في المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 يناير 2020, 12:17 مساء
اجتماع «تسييري بنغازي» لمناقشة الفرص الاستثمارية في المنطقة الشرقية، 30 يناير 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

استعرض المجلس التسييري لبلدية بنغازي مع الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بالمنطقة الشرقية، الخارطة الاستثمارية والفرص المعروضة من الهيئة، إضافة إلى الإجراءات والتسهيلات التي تقوم بها من أجل تشجيع المستثمرين.

وأكد ضرورة استمرار التنسيق لتذليل المشكلات والصعوبات التي تواجه المستثمرين الأجانب والمحليين، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأشاد المجلس بجهود الهيئة في هذا الشأن، منوها بأهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية وإنعاش الاقتصاد بما يحقق خدمة الصالح العام للمدينة.

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