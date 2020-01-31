دي مايو: غياب أميركا عن ليبيا سمح للآخرين بملء الفراغ

وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن غياب الولايات المتحدة عن الساحة الليبية سمح للآخرين بملء ذلك الفراغ.

وطالب دي مايو أميركا بلعب دور في دعوة الدول التي لها تأثير على طرفي الصراع الليبي إلى «تحمل مسؤولياتها»، وذلك في إحاطته عن مخرجات مؤتمر برلين الدولي أمام لجنتي الخارجية والدفاع بمجلسي الشيوخ والنواب الإيطالي أمس الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن دي مايو قوله إنه أثار هذه المسألة مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، وقال: «حلفاؤنا (الأميركيون) ساعدونا دائما في سيناريوهات صعبة، حيث كان الدعم الدبلوماسي ضروريا من طرف فاعل رئيسي مثل حكومة الولايات المتحدة».

وخلال إحاطته، حذر دي مايو من دخول قوات القيادة العامة إلى العاصمة طرابلس، قائلا: «يعني إشعال حرب دموية لا يمكننا السماح بها».

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وشدد على أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يصب في مصلحة إيطاليا الوطنية، مضيفا: «ليبيا بلد مهم للغاية، فيما يتعلق بالتهديد الإرهابي، ومشكلة الهجرة، وقضية الطاقة».

يذكر أن العاصمة الألمانية برلين استضافت في 19 يناير الجاري مؤتمرا دوليا حول ليبيا شاركت فيه 12 دولة إلى جانب ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، وانتهى إلى إصدار بيان ختامي يحتوي على 55 بندا بهدف إيجاد حل للأزمة الليبية من بينها الالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية الليبية والالتزام بعدم دعم طرفي النزاع بالسلاح، والإبقاء على هدنة وقف إطلاق النار التي دخلت حيز التنفيذ في 12 يناير الجاري.