حالتي انتحار بضواحي البيضاء خلال 24 ساعة

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الجمعة 31 يناير 2020, 01:05 صباحا
أحد شوارع مدينة البيضاء. ( أرشيفية: الإنترنت)

سُجل بضواحي مدينة البيضاء شرق ليبيا، الخميس، حالتي انتحار لشابين إحداهما شنقًا والأخرى بواسطة إطلاق رصاص في الرأس، وإلى الآن لم تكشف جهات الاختصاص السبب وراء تلك الحالات.

وأوضح مصدر محلي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن حالتي الانتحار تعود إلى فتاة تدعى «م.م» وتبلغ من العمر 17 عامًا، وشاب يدعى «م.ع.ا» ويبلغ من العمر 37 عامًا.

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وأقدمت الفتاة على شنق نفسها بمنزلها في منطقة قصر ليبيا دون أن يتمكن ذويها من إسعافها لتصل المستشفى جثة هامدة، فيما أطلق الشاب الذي يقطن بمنطقة زاوية العرقوب النار في رأسه ليسقط جثة هامدة دون حراك، حسب تصريح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته.

يشار إلى أن مدينة البيضاء وضواحيها تشهد منذ عامين تنامي محاولات الانتحار إذ سجل في المدينة 60 حالة بين متوفي وناجي، دون أن تكشف الجهات ذات الاختصاص الأسباب التي تقف وراء تلك الحالات.

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