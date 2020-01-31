السراج يبحث مع رئيس الكونغو مستجدات الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 يناير 2020, 12:45 صباحا
السراج (يسار) خلال لقائه بالرئيس الكونغولي بالعاصمة برازافيل، 30 يناير 2020. (حكومة الوفاق)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الخميس، مع رئيس الكونغو دنيس ساسو نغيسو، في القصر الجمهوري بالعاصمة الكونغولية برازافيل، مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال الاجتماع، عبر السراج عن تقديره لجهود لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى التي يرأسها الرئيس نغيسو والتي عقدت اجتماعها الثامن صباح أمس الخميس، بهدف الوصول إلى حل للأزمة الليبية، كما أشاد بحرص جمهورية الكونغو على استقرار ليبيا، حسب بيان منشور على صفحة حكومة الوفاق مع موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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بدوره، جدد الرئيس نغيسو التأكيد على أن «لا حل عسكري للأزمة الليبية، وضرورة العودة لمسار الحل السياسي»، كما عبر عن «رفض بلاده وإدانتها لاستهداف المدنيين». واتفق الجانبان على أهمية أن يكون للاتحاد الأفريقي دور محوري في إيجاد حل للازمة الليبية.

يشار إلى أن السراج وصل مساء أول من أمس الأربعاء إلى برازافيل على رأس وفد يضم وزيري الخارجية والداخلية وعددًا من كبار المسؤولين، للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، والذي يأتي قبل قمة الاتحاد الأفريقي التي ستعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 9 فبراير المقبل.

وخلال كلمته أمام القمة التي انعقدت بمبادرة من الرئيس الكونغولي وهو الرئيس الحالي للجنة الأفريقية رفيعة المستوى، بحضور طرفي النزاع الليبي وممثلين آخرين لمنظمات إقليمية ودولية، اتهم السراج «أطرافا إقليمية ودولية بعرقلة المسار السياسي، ودفع البلاد إلى حالة الحرب الحالية»، وأعلن العزم على رفع دعاوي قضائية ضد كل من ساهم بإلحاق الضرر والأذى بالشعب الليبي والمطالبة بتعويضات عادلة لأسر الضحايا.

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