بوقدوم: الجزائر ستواصل الاضطلاع بـ«دور محرك» في تسوية الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يناير 2020, 11:18 مساء
وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم الخميس، خلال مشاركته خلال مشاركته في أعمال القمة الثامنة للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، أن الجزائر ستواصل الاضطلاع بـ«دور محرك» في تسوية الأزمة الليبية «في أسرع وقت ممكن».

وقال بوقدوم أن «المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المسعى الجزائري معروفة. فالحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيًا وسلميًا ولا يمكن أن يأتي إلا من الليبيين أنفسهم بمساعدة دولية لا سيما دول الجوار»، ولفت إلى أن الجزائر في إطار جهودها الرامية الى إيجاد حل للأزمة الليبية «أعادت تفعيل العديد من الآليات لا سيما آليات البلدان المجاورة لليبيا وكذا مالي بالنظر لنتائج النزاع الليبي على هذا البلد»، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

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ويرافق بوقدوم رئيس وزراء الجزائر عبد العزيز جراد الذي يمثل الرئيس عبد المجيد تبون في أشغال القمة الأفريقية التي انطلقت اليوم الخميس، في العاصمة الكونغولية برازافيل، في محاولة لدفع جهود التسوية السياسية للأزمة الليبية إلى الأمام خاصة بعد انعقاد مؤتمر برلين في 19 يناير الجاري.

وبخصوص  القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن مشاركة الجزائر تهدف إلى «إعطاء دور أكثر أهمية للاتحاد الأفريقي في حل الأزمة الليبية»، وأكد أن «الكثير من الفاعلين ينتظرون أن تعبر الجزائر عن موقفها بخصوص القضية»، مضيفا أن «صوتنا أضحى مسموعًا الآن أكثر مما كان عليه من قبل».

يشار إلى أن الجزائر احتضنت في 23 يناير الجاري اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي (الجزائر وتونس ومصر وتشاد والسودان والنيجر)، الذي يهدف إلى التنسيق والتشاور بين هذه الدول والفاعلين الدوليين من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية.

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