الإعلان عن تأسيس نقابة موظفي مصرف الجمهورية بالجنوب

الأعضاء المشاركون في إعلان نقابة موظفي مصرف الجمهورية في الجنوب. (تصوير: رمضان كرنفودة)

أعلن في قاعة مصرف ليبيا المركزي فرع سبها، أمس الأربعاء، تأسيس نقابة موظفي مصرف الجمهورية في الجنوب بحضور نقيب المصارف بالمنطقة الجنوبية يونس المدني، وعدد من موظفي فروع مصارف الجمهورية بالمنطقة.

وحسب بيان النقابة التأسيسي فإنها تهدف إلى بناء جسم قوي وشرعي لموظفي المصرف إلى جانب المطالبة بحقوق الموظفين المالية والإدارية وضمان عدم المساس بالموظفين أثناء تأدية عملهم.

كما تطمح النقابة إلى الدفع وتحسين الخدمات المصرفية بموثوقية وبناء الثقة بين العميل والمصرف بما يضمن روح التنافس بين أداء مصرف الجمهورية وبقية المصارف من ناحية تقديم الخدمات المصرفية المريحة للعملاء.