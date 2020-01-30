وزارة الصحة: كثفنا الإجراءات الوقائية بمطار بنينا للكشف عن فيروس «كورونا»

طبيب يقوم بالكشف عن المسافرين بمطار بنينا الدولي ببنغازي للتحقق من فيروس «كورونا». 30 يناير 2020(وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة تكثيف التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق عمل وحدة الرقابة الصحية بمنفذ مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي وتفعيل جهاز القياس الحراري للكشف عن فيروس «كورونا».

وزار وفد من الوزارة برئاسة مدير إدارة التفتيش والمتابعة، نوري الفسي، المطار، حيث باشرت وحدة الرقابة الصحية بالمنفذ صباح اليوم الخميس في تنفيذ إجراءات المسح الحراري للركاب القادمين لمنع انتقال فيروس «كورونا» للبلاد، ولم يعلن عن أي حالة اشتباه، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص به بدولة الصين وبعض الدول الأخرى.

وأوضح الفسي أنه جرى وضع خطة عمل بـ«التعاون والتنسيق مع كل الجهات المتخصصة والمعنية بالمطار لتسهيل إجراءات الفحص الحراري للقادمين من تلك الدول»، فضلاً عن «توحيد الإجراءات في حال الاشتباه بإصابة أي شخص».

«فرانس برس»: تزايد القلق من كورونا مع تسجيل أكبر عدد وفيات في الصين

وأشار مدير إدارة التفتيش والمتابعة، نوري الفسي، إلى أنه «سيجري إضافة دول أخرى لقائمة الفحص وفقاً لتطورات انتشار المرض عالمياً».