خلال مشاركته بالقمة الأفريقية.. المشري يدعو إلى ضرورة «إنهاء الحرب والتمرد على الشرعية»

خالد المشري خلال كلمته بالقمة الأفريقية المنعقدة بالعاصمة الكونغولية برازفيل، 30 يناير 2020. (المجلس الأعلى للدولة)

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، خلال مشاركته في أعمال القمة الثامنة للجنة العليا رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا ضرورة «إنهاء حالة الحرب والتمرد على الشرعية وعدم التعامل مع الحكومات الموازية في ليبيا».

كما شدد المشري خلال كلمته بالقمة التي قدم خلالها إحاطة مختصرة عن تطورات الأوضاع في ليبيا على «حق الشعب الليبي في بناء دولة مدنية ديمقراطية، وكذلك حقه في الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية»، حسب بيان منشور على صفحة مجلس الدولة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن «من تبقى في برلمان طبرق» ومعه القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر «لم يلتزم» بالمسارات السياسية التي مرت بها ليبيا بما في ذلك الاتفاقات التي وقعت في الصخيرات وباريس وباليرمو.

وتنعقد القمة الثامنة للجنة العليا رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا بمبادرة من الرئيس دينيس ساسو نغيسو، وهو الرئيس الحالي للجنة، وتشهد حضور طرفي النزاع الليبي وممثلين آخرين لمنظمات إقليمية ودولية في محاولة لإيجاد حل للأزمة الليبية.