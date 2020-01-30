دي مايو: الغياب الأميركي عن الساحة الليبية سمح للآخرين بملء الفراغ

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يناير 2020, 08:09 مساء
وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو. (أرشيفية: الإنترنت).

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو أن غياب الولايات المتحدة عن اتخاذ موقف محبذ للحوار في ليبيا سمح للآخرين بملء الفراغ الذي تركته، داعيًا واشنطن للعب دور في دعوة الدول التي لها تأثير على طرفي الصراع الليبي إلى «تحمل مسؤولياتها».

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن دي مايو قوله :«غياب الولايات المتحدة عن موقف محبذ للحوار في ليبيا مدعاة لقلقنا، لأن هذا سمح حتمًا للآخرين بملء ذلك الفراغ الذي تتركه واشنطن عندما لا تتحرك»، وذلك في إحاطة عن مخرجات مؤتمر برلين الدولي أمام لجنتي الخارجية والدفاع بمجلسي الشيوخ والنواب، اليوم الخميس.

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وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالي إلى أنه أثار هذه المسألة مع نظيره الأميركي مايك بومبو، وقال «حلفاؤنا الأميركيون ساعدونا دائمًا في سيناريوهات صعبة، حيث كان الدعم الدبلوماسي ضروريًا من طرف فاعل رئيسي مثل حكومة الولايات المتحدة».

واستضافت العاصمة الألمانية برلين في 19 يناير الجاري مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا شاركت فيه 12 دولة إلى جانب ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، وانتهى إلى إصدار بيان ختامي يحتوي على 55 بندًا بهدف إيجاد حل للأزمة الليبية من بينها الالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية الليبية.

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