مندوبة أميركا: آن الأوان لكل من خرق حظر السلاح في ليبيا أن يواجه عواقب أفعاله

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يناير 2020, 06:21 مساء
مندوبة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة، شيري نورمان شاليه. (الإنترنت)

قالت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة، شيري نورمان شاليه، «لقد آن الأوان لكل من خرق حظر السلاح في ليبيا أن يواجه عواقب أفعاله»، مشيرة: «يجب أن تتحول الهدنة التي اتفق عليها في برلين إلى وقف إطلاق النار يلتزم به الجميع».

ورأت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية «المجموعات المسلحة يجب أن تفكك، والحل السياسي يتطلب عملية يشترك فيها الجميع ويخوضها الليبيون».

وحول إقفال الموانئ النفطية قالت شيري نورمان شاليه «لا يحق لأي مجموعة أن تخطف مصدر قوت الشعب الليبي، من غيرالمقبول لم تتم عودة النازحين إلى الآن».

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