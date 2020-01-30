سلامة: مؤتمر برلين قدم مظلة دولية حمائية تتيح لليبيين استعادة البعض من سيادتهم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يناير 2020, 05:19 مساء

قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إن المشاركين في مؤتمر برلين وافقوا على الالتزام بوقف التدخل في الشؤون الليبية الداخلية والالتزام بحظر توريد الأسلحة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن بالخصوص، معتبرا أن المؤتمر كان له جهود حثيثة لتقديم مظلة دولية حمائية ستتيح لليبيين استعادة البعض من سيادتهم والاجتماع مع بعضهم لتحديد الخطوات المستقبلية.

وأضاف سلامة في إحاطته حول تطورات الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن، اليوم الخميس، إن الهدنة أصبحت حبرا على ورق بعد تبادل إطلاق النار والقصف العشوائي، وفي اليومين الأخيرين قتل أربعة أطفال نتيجة القصف بمنطقة الهضبة في طرابلس من بينهم طفلان توفيا في موقع الهجوم وطفلان توفيا في غرفة الرعاية بالمستشفى أثناء تلقيهما العلاج.

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