انطلاق قمة اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي حول ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يناير 2020, 03:47 مساء
من الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة الثامنة للجنة العليا للاتحاد الأفريقي حول ليبيا اليوم الخميس. (وكالة الأنباء الجزائرية)

انطلقت اليوم الخميس في الكونغو أعمال القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي حول ليبيا؛ بهدف دراسة تطور الوضع في ليبيا وتمهيدا لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المقررة في فبراير المقبل بأديس أبابا (إثيوبيا).

وتنعقد القمة بمبادرة من الرئيس دينيس ساسو نغيسو، وهو الرئيس الحالي للجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، وذلك بعد أيام من قمة برلين بهدف إيجاد حلول للأزمة وفقًا لتوصيات المؤتمر الأخير في ألمانيا، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الأفريقية (السنغالية).

ويشهد هذا اللقاء حضور طرفي النزاع الليبي و ممثلين آخرين لمنظمات إقليمية ودولية في محاولة لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة. ومن المنتظر أن يشارك في هذا اللقاء كل من الممثل الخاص، ورئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، والأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، إبراهيم ساني أباني.

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وينتظر أيضا حضور وزير الشؤون الخارجية الألماني هيكو ماس إلى هذا الاجتماع بصفته ممثلا عن بلد (ألمانيا) نظم اجتماع يوم 19 يناير 2020 ببرلين لإعادة بعث مسار السلم في ليبيا.

وتقول الرئاسة الكونغولية إن هذا الاجتماع الذي يعقد قبل القمة الثالثة والثلاثين للاتحاد الأفريقي سيسمح بإعادة تأكيد موقف أفريقيا «الذي يجنح للحوار بين الأطراف الليبية في البحث عن حل للنزاع قبل أي عملية انتخابية».

وقبل انعقاد القمة طالب رئيس السنغال ماكي سال بأن يكون الاتحاد الأفريقي طرفا في الحلول السياسية في ليبيا، معبرا عن قلقه من أن «تنتقل الأسلحة المستخدمة في ليبيا من طرف المتصارعين إلى الساحل الذي يواجه هجمات الإرهابيين».

ويأتي هذا اللقاء بعد 11 يوما من اجتماع برلين بألمانيا (على مستوى رؤساء الدول والحكومات)، واجتماع الجزائر العاصمة (على مستوى وزراء الشؤون الخارجية) المخصصين للوضع في ليبيا.

وفي 19 يناير الحالي، اتفق المشاركون في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية على إنشاء لجنة متابعة تتكفل بتنفيذ قرارات المؤتمر بمرافقة أممية من أجل تأمين الهدنة، ووقف إطلاق النار بين القوات التابعة لحكومة الوفاق، والقيادة العامة للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

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