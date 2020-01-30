وكيل «تعليم الوفاق» يوجه بتوفير وسائل نقل لطلاب أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يناير 2020, 03:16 مساء
اجتماع «تعليم الوفاق» لبحث ملف طلاب الثانوية في بلدية أبوسليم، 30 يناير 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وجه وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق، عادل جمعة، بتوفير وسائل نقل لطلاب الشهادة الثانوية العامة من بلدية أبوسليم إلى مدارسهم التي وزعوا عليها في بلديات طرابلس.

وأشار إلى عقد لقاء، السبت المقبل، بين مدراء مدارس أبوسليم ونظرائهم في المدارس المختارة لاستقبال الطلاب، للتنسيق في كل التفاصيل، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وكلف جمعة مكتب التعليم الثانوي بإعداد جدول دراسي موحد وفق الظروف الحالية، ومضاعفة علاوة الحصة للمعلمين تحفيزا لهم.

اقرأ أيضا: اعتماد مقترح توزيع طلاب أبوسليم على مدارس طرابلس

واعتمد وكيل «تعليم الوفاق»، أمس، مقترح اللجنة المكلفة بمعالجة أوضاع طلاب الشهادتين «الثانوية والتعليم الأساسي»، التابعين لمراقبة تعليم أبوسليم، وتوزيعهم على مراقبات التعليم في طرابلس الكبرى، إذ اختارت اللجنة المدارس المقترحة لتوزيع الطلاب عليها في بلديات سوق الجمعة وطرابلس المركز وحي الأندلس.

وفي 15 يناير، أعلنت وزارة التعليم استمرار تأجيل الدراسة في بلدية أبوسليم، بسبب الاشتباكات الدائرة هناك، ما يمثل خطرا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إصابات «كورونا» تتخطى «سارس».. هل يعلن العالم الطوارئ؟
دولى
الهند تحذر من إلحاق الهزيمة بباكستان في غضون 10 أيام
دولى
ترامب يعتبر استحضار بولتون «النموذج الليبي» خطأ تسبب بطرده
ليبيا
إعجاب دولي وعربي بالملاكمة الليبية بعد انقطاع 30 عاما
رياضة محلية
البيت الأبيض ينشر خارطة للحدود المقترحة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية
دولى
السنكي يصطحب «ملكٌ ورجال» إلى معرض القاهرة للكتاب
ثقافة وفن
تقرير أممي يكشف تفاصيل جديدة عن مجزرة «مجمع الضمان» بتاجوراء
ليبيا
علماء يكشفون أسرار انتشار فيروس كورونا
دولى
مصير غامض ينتظر المرتزقة الأجانب في حرب طرابلس
ليبيا
«مسار جنيف».. هل يشكل فرصة جديدة لحل الأزمة على طاولة ليبية
ليبيا
جريدة الوسط: «برلين».. عودة إلى العملية السياسية أم مربع «الصخيرات»؟
ليبيا
السجن 19 عاما لمصطفى الإمام المتهم الثاني في «هجوم بنغازي»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: أنواع تبييض الأسنان