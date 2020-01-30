دراسة تستهدف رفع إنتاجية حقول البيضاء والهرم إلى 80 ألف برميل نفط يوميا

اجتماع لاستعراض دراسة تطوير الامتياز 47 بحوض سرت، 29 يناير 2020، (مؤسسة النفط)

استعرض الائتلاف الياباني المكلف بدراسة تطوير الامتياز 47 بحوض سرت استراتيجية التطوير لحقول البيضاء وحقل الهرم النفطية في الامتياز؛ لرفع معدلات الإنتاج إلى نحو 80 ألف برميل يوميا.

وأبدت المؤسسة الوطنية للنفط بعض الملاحظات على الدراسة، وسيقدم الائتلاف خطة تطوير معدلة خلال الأيام المقبلة، مرفقة مع عرض مقترح لنوعية العلاقة التعاقدية، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المؤسسة، المهندس مصطفى صنع الله، مع ممثلي الائتلاف في العاصمة البريطانية لندن يوم الأربعاء الماضي، وفي حضور عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج المهندس أبوالقاسم شنقير، ومدير عام الشؤون القانونية الدكتور خلف الله إبراهيم، مدير عام القانونية، ورئيس فريق متابعة الدراسة محمد عبدالله الشيباني رئيس فريق متابعة الدراسة، وعن الجانب الياباني حضر المدير التنفيذي ورئيس مشاريع الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا بشركة اليابان لاستكشاف النفط «جابيكس»، ريوهاي موراياما، والمدير الفني المسؤول بالشركة كويشي ناكاغامي، ومدير عام شركة سوجيتس اليابانية ماساهيرو ماتسورا.

يذكر أن الحقول المستهدفة من الدراسة تنتج حاليا أقل من عشرة آلاف برميل في اليوم، وأن حقل الهرم لم يتم وضعه على الإنتاج منذ اكتشافه في ستينات القرن الماضي؛ لاحتوائه على خام ثقيل.