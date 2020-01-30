برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعلن إنشاء هيكل جديد للشرطة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يناير 2020, 11:42 صباحا
جانب من اجتماعات مناقشة إنشاء هيكل جديد للشرطة في ليبيا، (أرشيفية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا إنشاء هيكل جديد للشرطة في البلاد، تتبنى من خلاله مبدأ الشراكة المجتمعية.

وقال البرنامج إنه «ستفعل شرطة تتبنى منهجية الشراكة مع المجتمع لخدمة المواطن في ليبيا قريبا»، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

ونوه بأنه يجري حاليا إنشاء هيكلية ووظائف مركز الشرطة النموذجي في البلاد بالتعاون بين وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، وخبراء من البرنامج والبعثة الأممية لدى ليبيا والاتحاد الأوروبي.

«داخلية الوفاق» تدرس مقترح البعثة الأممية لتطوير الشرطة

وأوضح أن اجتماعات تلك الجهات جرت على مدى أربعة أيام، لمراجعة المواصفات الوظيفية لمركز الشرطة النموذجي؛ بغرض اعتمادها، وستكون الخطوة التالية هي تحديد إجراءات العمليات القياسية والتدريب.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنها تدرس مقترح بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لتطوير الشرطة والأمن، وفي هذا السياق عقد وكيل الوزارة، رئيس اللجنة المركزية الفنية للمشروع المشترك مع برنامج «الأمم المتحدة الإنمائي» لتطوير الشرطة والأمن، العميد خالد مازن، اجتماعًا لدراسة الوصف الوظيفي لمركز الشرطة النموذجي المزمع تدشين العمل به في الربع الأول من السنة المقبلة (2020).

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهند تحذر من إلحاق الهزيمة بباكستان في غضون 10 أيام
دولى
ترامب يعتبر استحضار بولتون «النموذج الليبي» خطأ تسبب بطرده
ليبيا
إعجاب دولي وعربي بالملاكمة الليبية بعد انقطاع 30 عاما
رياضة محلية
البيت الأبيض ينشر خارطة للحدود المقترحة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية
دولى
السنكي يصطحب «ملكٌ ورجال» إلى معرض القاهرة للكتاب
ثقافة وفن
تقرير أممي يكشف تفاصيل جديدة عن مجزرة «مجمع الضمان» بتاجوراء
ليبيا
علماء يكشفون أسرار انتشار فيروس كورونا
دولى
مصير غامض ينتظر المرتزقة الأجانب في حرب طرابلس
ليبيا
«مسار جنيف».. هل يشكل فرصة جديدة لحل الأزمة على طاولة ليبية
ليبيا
جريدة الوسط: «برلين».. عودة إلى العملية السياسية أم مربع «الصخيرات»؟
ليبيا
السجن 19 عاما لمصطفى الإمام المتهم الثاني في «هجوم بنغازي»
ليبيا
«المركزي» بالبيضاء يرد على تصريحات المشري بشأن الدين العام
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: أنواع تبييض الأسنان