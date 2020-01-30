مدير أمن طرابلس يبحث إجراءات «مكافحة الأمراض» لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يناير 2020, 11:15 صباحا
لقاء مدير أمن طرابلس أسامة عويدان مع مدير «مكافحة الأمراض» بدر الدين النجار لبحث إجراءات مواجهة «كورونا»، 30 يناير 2020، (صفحة المديرية على فيسبوك)

بحث مدير أمن طرابلس العميد أسامة عويدان مع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض د. بدر الدين النجار، الآلية المتابعة والإجراءات الاحترازية المتخذة من المركز للتقليل من أخطار دخول فيروس «كورونا» المستجد إلى البلاد.

وأكد النجار، خلال الاجتماع في ديوان المديرية، عدم تسجيل أي حالة إصابة بالمرض في البلاد، ولا حتى في الجالية الليبية الموجودة بالصين، وذلك من خلال التواصل مع المنسق الوطني للوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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ونصح النجار الليبيين بعدم السفر إلى الصين، إلا بعد التوجه إلى فرع المركز لإجراء فحوصات، منوها برفع المركز حالة التأهب والاستعداد لمنع دخول المرض للبلاد.

وأعلنت السلطات الصينية صباح اليوم، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الفيروس إلى 170 حالة، إضافة إلى إصابة 7711 شخصا به، بينهم 1370 حالتهم خطيرة.

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