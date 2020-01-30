اعتماد مقترح توزيع طلاب أبوسليم على مدارس طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يناير 2020, 10:27 صباحا
وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق، عادل جمعة، (أرشيفية: الإنترنت)

اعتمد وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق، عادل جمعة، مقترح اللجنة المكلفة بمعالجة أوضاع طلاب الشهادتين «الثانوية والتعليم الأساسي»، التابعين لمراقبة تعليم أبوسليم، وتوزيعهم على مراقبات التعليم في طرابلس الكبرى.

وقال رئيس اللجنة، أحمد مسعود، إن اللجنة اختارت المدارس المقترحة لتوزيع الطلاب بلديات سوق الجمعة وطرابلس المركز وحي الأندلس، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وأوضح أن المدارس المختارة في الفترة المسائية ستخصص بالكامل للطاقم الإداري والتربوي لمدارس أبوسليم، مع مراعاة استقبال مدراس بنات من أبوسليم في مثيلاتها بالبلديات سابقة الذكر.

وأمس، طالبت الوزارة مراقبي التعليم في بلديات طرابلس بتوجيه مديري المؤسسات التعليمية إلى قبول الطلاب النازحين من مناطق الاشتباكات في مدينة طرابلس، خصوصا من بلدية أبوسليم نظرا لتوقف الدراسة بها بشكل كلي.

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وكلف جمعة مكتب المتابعة وتقييم الأداء لمتابعة هذا الملف، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أي مدرسة لم تلتزم بالخصوص.

وفي 15 يناير، أعلنت وزارة التعليم استمرار تأجيل الدراسة في بلدية أبوسليم، بسبب الاشتباكات الدائرة في أبوسليم، مما ألحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، ويمثل خطرا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

جدول توزيع مدارس أبوسليم على مراقبات التعليم في طرابلس الكبرى
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