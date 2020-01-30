ميناء بنغازي يستقبل سفينة على متنها 1432 سيارة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يناير 2020, 09:02 صباحا
سفينة نقل حاويات راسية في ميناء بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)

استقبل ميناء بنغازي البحري سفينة نقل السيارات «قراند نابولي» تابعة للوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية.

وضمت حمولة السفينة 1432 سيارة قادمة من السوق الأوروبية، حسب بيان الميناء على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وقبل يومين، رست سفينة نقل الحاويات «الليدي ستار» على أرصفة الميناء، وهي تتبع شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 191 حاوية بضائع وسلع مختلفة، إضافة إلى السفينة «كنت شيب جوي» المملوكة لشركة البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 321 حاوية بضائع، والسفينة «بينارا» وعلى متنها عدد 311 حاوية بضائع متنوعة.

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