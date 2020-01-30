طاهر السني يبحث مع مندوب النيجر في الأمم المتحدة الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يناير 2020, 08:47 صباحا
لقاء مندوب ليبيا في الأمم المتحدة طاهر السني مع مندوب النيجر أبدو أباري، 30 يناير 2020، (بعثة ليبيا لدى المنظمة)

التقى مندوب ليبيا في الأمم المتحدة السفير طاهر السني مع مندوب النيجر السفير أبدو أباري، اليوم الخميس في إطار التنسيق مع دول الجوار بخصوص الأزمة الليبية وآخر التطورات.

وفي 7 يناير الماضي، قدم السني أوراق اعتماده إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في مقر المنظمة بنيويورك، حيث جرت مراسم الاعتماد بحضور الأمناء المساعدين للأمين العام، وعدد من مستشاريه.

وأكد السني أهمية التعاون الفعّال بين ليبيا والأمم المتحدة لـ«العمل بجدية للخروج من الأزمة الراهنة، ووقف العدوان الغاشم الذي نسف كل الجهود الأممية والدولية لإيجاد حلول سلمية لإنهاء الصراع الحالي» في ليبيا، مشددا على أن سيادة ليبيا ووحدة ترابها لا تنازل عنهما «مهما كانت التدخلات السلبية والمؤامرات على البلاد منذ سنوات»، وأضاف أن ما ينشده الليبيون هو بناء دولة مدنية دستورية، وإنهاء أي مظاهر للحكم العسكري أو الشمولي.

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