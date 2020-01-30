عودة الكهرباء لمحطة الساحلي «3» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يناير 2020, 01:55 صباحا
موظفو شركة الكهرباء أثناء صيانتهم لأعطال محطة الساحلي «3»، 29 يناير 2020. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن عودة التيار الكهربائي إلى محطة الساحلي «3» بالعاصمة طرابلس، بعد الانتهاء من صيانة صندوق توزيع.

وقالت الشركة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن عناصر فرقة «الكوابل والميكانيكية» التابعة لدائرة توزيع السراج بإدارة توزيع طرابلس تمكنوا أمس الأربعاء من صيانة صندوق توزيع توقف عن العمل بعد سقوطه في إحدى الحفريات.

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كما أعلنت الشركة عن تمكن فرق الصيانة بدائرة توزيع طرابلس من صيانة محول معطوب بمحطة الباروني بمنطقة ميزران، إلى جانب تنفيذ فرقة «الكوابل والميكانيكية» التابعة لدائرة توزيع السراج بإدارة توزيع طرابلس، ثلاث وصلات حرارية ضغط عالي، وتركيب الكوابل بمحطة سعيد المزوغي.

موظفو شركة الكهرباء أثناء صيانتهم لأعطال محطة الساحلي «3»، 29 يناير 2020. (شركة الكهرباء)
موظفو شركة الكهرباء أثناء صيانتهم لأعطال محطة الساحلي «3»، 29 يناير 2020. (شركة الكهرباء)
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