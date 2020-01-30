سيالة يبحث مع نظيره الكونغولي «التحضيرات النهائية» للقمة الأفريقية حول ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يناير 2020, 01:03 صباحا
سيالة (يسار) مصافحًا وزير الخارجية الكونغولي، 29 يناير 2020. (خارجية الوفاق).

استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة بمقر إقامته بالعاصمة الكونغولية، الأربعاء، نظيره الكونغولي جان كلود جاكوسو، وناقش الجانبان التحضيرات النهائية للقمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا.

ووصل سيالة إلى العاصمة الكونغولية مساء الأربعاء، للمشاركة في أعمال القمة الأفريقية بشأن ليبيا التي تنطلق اليوم الخميس، برئاسة الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، وبحضور رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، ودول الجوار وممثلو الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وممثلو دول الساحل والصحراء، إضافة إلى عدد من الدول التي لها علاقة بالأزمة الليبية ومختلف الأطراف الليبية، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية على موقع «فيسبوك».

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وكان وزير الخارجية بالحكومة الموقتة، الدكتور عبدالهادي الحويج وصل مساء الأربعاء، إلى الكونغو برازفيل على رأس وفد للمشاركة في أعمال القمة، ومن المقرر أيضًا مشاركة وفدا من المجلس الأعلى للدولة، وتهدف القمة إلى إيجاد حلول للأزمة الليبية وفقًا لتوصيات مؤتمر برلين.

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