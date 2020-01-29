ترحيل 11 مهاجرا من طبرق عبر منفذ إمساعد

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 29 يناير 2020, 11:39 مساء
المهاجرون غير الشرعيون خلال ترحيلهم. (الإنترنت)

رحّل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طبرق، اليوم الأربعاء، 11 مهاجرا غير شرعي من الجنسية المصرية عبر منفذ إمساعد البري شرق البلاد.

وقال مدير فرع جهاز الهجرة غير الشرعية بطبرق عقيد إبراهيم لربد لـ«بوابة الوسط» إن هؤلاء المهاجرين ألقي القبض عليهم بمدينة طبرق وليست معهم أوراق إقامة أو جوازات سفر وتبين دخولهم إلى ليبيا بطريقة غير شرعية.

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وأضاف لربد أن من بين هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين «ثلاثة مصابين بفيروس إلتهاب الكبد الوبائي وليست لديهم شهادات صحية، فتم ترحيلهم لبلادهم بمنفذ إمساعد البري».

وتعاني مدينة طبرق من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالنسبة للمصريين وذلك نظرا لقرب المدينة من الحدود الشرقية للبلاد ومنفذ السلوم البري من الجانب المصري.

المهاجرون غير الشرعيون خلال ترحيلهم. (الإنترنت)
المهاجرون غير الشرعيون خلال ترحيلهم. (الإنترنت)
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