إطفاء محطة الماجوري الجديدة في بنغازي لمدة 6 ساعات غدا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يناير 2020, 10:26 مساء
محطة كهرباء شمال بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، عن إطفاء محطة الماجوري الجديد صباح الغد الخميس لمدة 6 ساعات لاستكمال العمل على ربط نهايات المحطة بالقضبان الجديدة.

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وأوضحت الشركة أن دائرة صيانة الجهد المتوسط في بنغازي تعمل حاليًا على ربط نهايات محطة الماجوري الجديدة جهد «11/30 ك.ف» على القضبان الجديد جهد «30 ك.ف»، لافتة إلى أن الأعمال اقتضت إطفاء المحطة صباح الأربعاء وحتى الرابعة مساءً، حسب بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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