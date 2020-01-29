دي مايو: مذكرة التفاهم البحرية بين «الوفاق» وتركيا «غير مقبولة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يناير 2020, 08:12 مساء
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويغي دي مايو، خلال لقائه نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس في مقر وزارة الخارجية بقصر «فارنيزينا»، اليوم الأربعاء، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية «غير مقبولة».

وأضاف دي مايو في بيان لوزارة الخارجية الإيطالية إن هذه المذكرة «تنتهك الحقوق السيادية للدول الأطراف الثلاثة»، كما أنها «لا تمتثل لقانون البحار ولا يمكنها أن تؤدي إلى تبعات قانونية بالنسبة لبلدان أخرى»، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

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وأشار البيان إلى أن الوزيرين أكد خلال اللقاء «أنه فقط من خلال التعاون الحقيقي وحسن النية، ستفيد الموارد الطبيعية في منطقة المتوسط جميع الشعوب التي تعيش فيها».

ووقعَّت حكومة الوفاق في 27 نوفمبر الماضي مع تركيا مذكرتي تفاهم بشأن التعاون العسكري والأمني وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، ومنذ ذلك الحين لا تزال ردود الفعل واسعة النطاق على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ومتواصلة بين التأييد والتنديد.

يشار إلى أن وزراء خارجية فرنسا واليونان وقبرص ومصر أعلنوا في 8 يناير الماضي خلال قمتهم في القاهرة، رفضهم مذكرتي التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا، فيما حضر وزير الخارجية الإيطالي الاجتماع دون التوقيع على البيان الختامي. 

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