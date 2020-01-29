«خارجية الوفاق» تطلب من الليبيين عدم السفر إلى الصين إلا للضرورة القصوى

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يناير 2020, 06:35 مساء
وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

طلبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، من المواطنين الليبيين «عدم السفر إلى جمهورية الصين إلا للضرورة القصوى»

كما طلبت الوزارة في تصريح نشرته إدارة الإعلام الخارجي من المواطنين الليبيين «تأجيل سفرهم هذه الفترة إذا أمكن ذلك» إلى الصين، مشددة «على الموجودين بالصين بأن يتوخوا الحيطة والحذر وتجنب الأماكن المزدحمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا».

وأعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 26 وفاة جديدة جراء فيروس «كورونا المستجد»، ما يرفع الحصيلة إلى 132 وفاة و5974 إصابة مثبتة في البر الصيني، وفق «فرانس برس».

وأجلت كل من الولايات المتحدة واليابان المئات من رعاياهما من ووهان، بؤرة انتشار فيروس «كورونا المستجد» في وسط الصين، حيث تخطى عدد الإصابات بوباء سارس (متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد) قبل نحو عشرين عامًا الذي طال 5327 شخصًا في 2002 و2003 ، وأدى إلى وفاة 774 شخصاً في العالم بينهم 349 في البر الصيني.

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